Caso Malpensa la Procura chiede 2 anni per l’ex sindacalista

La procura ha chiesto una condanna a due anni di reclusione per l'ex sindacalista coinvolto in un caso legato all'aeroporto di Malpensa. La Corte di Cassazione ha annullato le sentenze di assoluzione emesse in precedenza, richiedendo un nuovo esame del processo. Le domande principali riguardano le ragioni di questa decisione e come lo stato psicologico della persona coinvolta possa aver influenzato l'esito del procedimento in aula. La vicenda si concentra sui procedimenti giudiziari e sulle modalità di valutazione del consenso.

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