Caso Malpensa la Procura chiede 2 anni per l’ex sindacalista
La procura ha chiesto una condanna a due anni di reclusione per l'ex sindacalista coinvolto in un caso legato all'aeroporto di Malpensa. La Corte di Cassazione ha annullato le sentenze di assoluzione emesse in precedenza, richiedendo un nuovo esame del processo. Le domande principali riguardano le ragioni di questa decisione e come lo stato psicologico della persona coinvolta possa aver influenzato l'esito del procedimento in aula. La vicenda si concentra sui procedimenti giudiziari e sulle modalità di valutazione del consenso.
? Domande chiave Perché la Cassazione ha annullato le precedenti sentenze di assoluzione? Come influisce lo shock psicologico sulla valutazione del consenso in aula? Quali prove hanno sostenuto la versione della hostess durante l'udienza? Cosa decideranno i giudici di Milano il prossimo 10 luglio??? In Breve Cassazione ha annullato le precedenti assoluzioni nel febbraio 2025. Sentenza definitiva prevista dai giudici Manzi, Rinaldi e Fasano il 10 luglio. Avvocato Gionata Bonuccelli assiste l . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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