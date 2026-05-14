Sono stati depositati circa 200 atti giudiziari contro giornalisti e influencer coinvolti in un caso legato a Garlasco. Le famiglie Poggi e Cappa hanno presentato numerose denunce, portando all'apertura di questa serie di procedimenti legali. Le accuse riguardano presunte diffamazioni e atti che sarebbero stati compiuti nel corso delle pubblicazioni e delle attività online. Al momento, non sono stati resi noti i nomi dei soggetti coinvolti né i contenuti specifici delle denunce.

? Domande chiave Chi sono i giornalisti e gli influencer coinvolti nei 200 atti?. Perché le famiglie Poggi e Cappa hanno presentato così tante denunce?. Come hanno influito i video degli influencer sulle indagini ufficiali?. Quali prove hanno portato le sorelle Cappa contro i media?.? In Breve Settanta esposti dei genitori Poggi e cento atti delle sorelle Cappa a Milano.. Coinvolti Massimo Giletti, Olga Mascolo, Francesco Marchetto e la direttrice Albina Perri.. Riferimenti a condanne 2022 per Festinese e De Giuseppe e vecchie accuse 2007.. Indagine del PM Antonio Pansa su stalking e diffamazione via social e TV.. A Milano il pubblico ministero Antonio Pansa ha ricevuto un fascicolo contenente 200 atti tra esposti e querele riguardanti giornalisti, youtuber e influencer accusati di stalking e altri reati connessi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Garlasco: 200 atti contro giornalisti e influencer accusati

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Garlasco, i soliloqui e gli appunti di Sempio

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