Un operatore di una residenza sanitaria assistenziale di Olgiate Molgora è risultato positivo alla tubercolosi. Di conseguenza, sono stati effettuati test di screening su tutti gli ospiti e il personale. La struttura ha inoltre avviato una sanificazione approfondita degli ambienti per ridurre eventuali rischi di diffusione. Nessuna comunicazione è stata ancora rilasciata riguardo ai risultati degli altri test o alle eventuali misure ulteriori adottate.

Un caso di positività di un operatore della Rsa di Olgiate Molgora ha costretto la struttura a sottoporre gli ospiti e il personale sanitario a test di screening e ad una sanificazione degli ambienti. Ma nessun allarmismo - a detta dei vertici della struttura -, la situazione è sotto controllo tanto che le visite agli ospiti nella Rsa di via Aldo Moro proseguono in maniera regolare. Il caso è emerso alcuni giorni fa, quando nel corso delle normali procedure di screening preventive un operatore è risultato positivo al test della tubercolosi. La tbc è una malattia infettiva causata dal batterio Mycobacterium tuberculosis, più conosciuto come bacillo di Koch, che colpisce principalmente i polmoni ma può estendersi anche ad altri organi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caso di tubercolosi, scattano controlli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Minore colpito da tubercolosi: è ricoverato. A Meldola controlli e profilassiForlì, 4 marzo 2026 – Un minore residente a Meldola è ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Morgagni-Pierantoni dopo essere...

Leggi anche: Il nido "abusivo" nello spazio gioco. Il caso alla Montagnola: scattano i controlli e la struttura chiude

Temi più discussi: Caso di tubercolosi nella Rsa di Olgiate Molgora: scattano screening e controlli; Caso di tubercolosi, scattano controlli; Tubercolosi bovina, l'allarme nella Terra di Bari: obbligo di microchip per 60mila animali; Bari, obbligo di bolo per oltre 60mila bovini: Coldiretti Puglia denuncia costi eccessivi per gli allevamenti.

Caso di tubercolosi, scattano controlliEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it

Caso di tubercolosi in una scuola a Monfalcone: Attivate misure per controllo della malattia, test in corsoSegnalato un caso di tubercolosi all’interno di una scuola di Monfalcone (Gorizia). Lo ha reso noto l’Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina: Caso isolato, in atto le misure previste per ... fanpage.it