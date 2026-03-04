Minore colpito da tubercolosi | è ricoverato A Meldola controlli e profilassi

Forlì, 4 marzo 2026 – Un minore residente a Meldola è ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Morgagni-Pierantoni dopo essere risultato positivo a una forma di tubercolosi polmonare. Tubercolosi: come si trasmette "È una patologia non frequente, ma nemmeno rara – spiega Gian Luigi Belloli, direttore del servizio di Igiene Pubblica provinciale –. La tubercolosi si trasmette per via aerea, attraverso le secrezioni respiratorie emesse nell'aria da un individuo contagioso, per esempio tramite saliva, starnuto o colpo di tosse". Il responsabile dell'Igiene pubblica spiega: "La trasmissione del bacillo avviene in particolari...