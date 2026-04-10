Il nido abusivo nello spazio gioco Il caso alla Montagnola | scattano i controlli e la struttura chiude

Nella zona della Montagnola, è stato chiuso un spazio gioco che funzionava senza le autorizzazioni necessarie. La struttura aveva ottenuto un’autorizzazione come spazio gioco, ma operava come un nido, accogliendo bambini sotto i 12 mesi, offrendo pasti completi e prolungando le ore di apertura rispetto a quanto consentito. I controlli sono stati avviati e la struttura è stata chiusa in seguito alle verifiche.

Aveva un’autorizzazione come spazio gioco ma si “comportava” come un nido. Accogliendo anche bambini sotto i 12 mesi, servendo pasti completi e per un numero di ore superiore a quelle autorizzate. La scoperta, durante un controllo a campione da parte degli uffici del municipio VIII ha portato. 🔗 Leggi su Romatoday.it Napoli: controlli ai locali, scoperto asilo nido abusivo dai CarabinieriTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Napoli, controlli ai locali e agli esercizi commerciali: Carabinieri scoprono asilo nido abusivoTempo di lettura: < 1 minutoIl comando Provinciale di Napoli nell’ambito delle indicazioni impartite dalla Prefettura di Napoli ha intensificato i...