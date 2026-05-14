Caso derby e Internazionali Binaghi attacca | Serie A fatta con piedi perché dovremmo spostare finale?

Oggi, giovedì 14 maggio, si sono sollevate nuove critiche riguardo alla gestione del calcio italiano, con l’ex presidente della federazione tennistica che ha espresso dure parole sulla Serie A in relazione al caso derby. Binaghi ha commentato la decisione di non spostare la finale di un torneo internazionale, definendola un esempio di come la gestione del calcio nazionale sia fatta “con piedi”. La polemica si concentra sulla percepita inefficienza delle decisioni prese dalla lega calcistica e sulle conseguenze di tali scelte.

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