Caso derby e Internazionali Binaghi attacca | Serie A fatta con piedi perché dovremmo spostare finale?
Oggi, giovedì 14 maggio, si sono sollevate nuove critiche riguardo alla gestione del calcio italiano, con l’ex presidente della federazione tennistica che ha espresso dure parole sulla Serie A in relazione al caso derby. Binaghi ha commentato la decisione di non spostare la finale di un torneo internazionale, definendola un esempio di come la gestione del calcio nazionale sia fatta “con piedi”. La polemica si concentra sulla percepita inefficienza delle decisioni prese dalla lega calcistica e sulle conseguenze di tali scelte.
(Adnkronos) – Angelo Binaghi attacca la Serie A sul caso derby. Oggi, giovedì 14 maggio, mentre Jannik Sinner volava in semifinale agli Internazionali d'Italia 2026 battendo Andrej Rublev, il presidente della Fitp ha parlato del vero e proprio caso scoppiato intorno alla calendarizzazione di Roma-Lazio, match della penultima giornata di campionato inizialmente in programma domenica. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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