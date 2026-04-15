Sinner può ‘spostare’ Roma-Lazio? Gli scenari tra finale Internazionali e derby

Jannik Sinner potrebbe influenzare la data del derby di Roma, in programma tra le squadre di calcio di Roma e Lazio. La finale degli Internazionali d'Italia 2026 è prevista per il 17 maggio al Foro Italico e potrebbe sovrapporsi con la partita di calcio allo Stadio Olimpico. Questa coincidenza potrebbe creare problemi logistici per gli organizzatori di entrambi gli eventi.

(Adnkronos) – Jannik Sinner potrebbe spostare il derby di Roma? La finale degli Internazionali d'Italia 2026 si gioca il 17 maggio al Foro Italico e potrebbe creare un corto circuito organizzativo a causa della concomitanza di Roma-Lazio llo Stadio Olimpico. La partita valida per la 37esima giornata di Serie A si gioca nel weekend del 17 maggio, proprio come la finale del Masters 1000 di Roma. I due eventi sportivi, distanti poche centinaia di metri, coinvolgeranno decine di migliaia di tifosi e appassionati, tra chi seguirà il match dell'Olimpico e chi si recherà al Foro Italico per la finale di doppio femminile e quella del tabellone maschile, dove potrebbe giocare proprio il nuovo numero 1 del mondo Jannik Sinner.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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