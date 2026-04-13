La Consulta pronta a decidere sul caso Almasri una vittima chiede il processo

La Corte costituzionale si prepara a pronunciarsi su un caso riguardante un generale libico accusato di stupri e torture. L’uomo, arrestato in Italia più di un anno fa, è stato rimpatriato poco dopo. Una vittima ha presentato una richiesta di processo, portando l’attenzione sul procedimento giudiziario in corso e sulla posizione dell’accusato. La decisione della Consulta potrebbe influenzare il percorso legale del caso.

Il caso Almasri è senza fine. La settimana si aprirà con nuove tappe sulla vicenda che ha scatenato polemiche politiche per l’affaire legato al generale libico accusato di torture e stupri dalla Cpi, arrestato in Italia oltre un anno fa e poi subito rimpatriato con un aereo dei servizi. A pronunciarsi stavolta sarà la Consulta, che si riunirà domani, 13 aprile, in camera di consiglio dopo che Lam Magok - presunta vittima di Almasri - ha chiesto di essere ammesso nel giudizio davanti alla Corte costituzionale, affinché sia valutata la legittimità della normativa italiana che impone al procuratore generale di attendere il parere del ministro della Giustizia prima di dare seguito alle richieste della Corte penale internazionale.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - La Consulta pronta a decidere sul caso Almasri, una vittima chiede il processo La vittima del boia Almasri chiede giustizia alla ConsultaChi molla il boia Lam Magok vuole costituirsi nel procedimento costituzionale: «È l’ultima possibilità». Caso Almasri, l’ufficio di presidenza propone di salvare Bartolozzi dal processo: passa la richiesta di ricorrere alla ConsultaSalvate la soldatessa Giusi Bartolozzi, in attesa di una possibile e soprattutto provvidenziale candidatura “blindata” alla prossime politiche, via...