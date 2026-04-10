Lam Magok ha presentato un ricorso alla Corte costituzionale, chiedendo che venga valutata la sua richiesta di giustizia. La decisione sui ricorsi presentati scadrà lunedì 13 aprile, data entro la quale i giudici dovranno pronunciarsi sull’ammissione del caso. La vicenda riguarda le richieste di tutela legale di una vittima coinvolta in un procedimento giudiziario legato a condotte criminali. La sentenza sarà determinante per il prosieguo del procedimento.

Chi molla il boia Lam Magok vuole costituirsi nel procedimento costituzionale: «È l’ultima possibilità». Torturato a Mitiga e testimone all’Aja, il 33enne contesta la mancata consegna del carnefice. Intanto la Camera rinvia a martedì il voto su Bartolozzi. Lunedì l’udienza, poi si discuterà della legge sulla cooperazione con la Corte penale Chi molla il boia Lam Magok vuole costituirsi nel procedimento costituzionale: «È l’ultima possibilità». Torturato a Mitiga e testimone all’Aja, il 33enne contesta la mancata consegna del carnefice. Intanto la Camera rinvia a martedì il voto su Bartolozzi. Lunedì l’udienza, poi si discuterà della legge sulla cooperazione con la Corte penale Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - La vittima del boia Almasri chiede giustizia alla Consulta

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