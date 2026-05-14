Caso 3G a Sulmona | Fratoianni chiede al Governo aiuto per 160 operai

A Sulmona si apre una vertenza riguardante circa 160 operai coinvolti nel caso 3G. Il deputato di un partito di opposizione ha chiesto al Governo di intervenire per trovare una soluzione. La questione riguarda un taglio pari al 40% dei posti di lavoro e il ruolo dello Stato italiano in questa vicenda è al centro delle discussioni. Si cercano chiarimenti sui motivi che hanno portato a questa riduzione.

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? Punti chiave Come può l'intelligenza artificiale giustificare il taglio del 40% dei posti?. Perché lo Stato italiano è chiamato in causa in questa vertenza?. Come influirà il trasferimento a Pescara sulla sopravvivenza di Sulmona?. Chi deve garantire il rispetto della clausola sociale per i lavoratori?.? In Breve Accenture ha vinto oltre metà dei lotti per l'assistenza clienti Enel.. Nuovo piano Enel prevede riduzione 40% posti di lavoro tramite intelligenza artificiale.. Trasferimento forzato 160 addetti da Sulmona a Pescara su 70 km di distanza.. Licheri e Rotellini denunciano violazione clausola sociale e principio di territorialità.. Il deputato Nicola Fratoianni ha presentato un’interrogazione parlamentare questa mattina per denunciare la crisi occupazionale che colpisce 160 lavoratori della ex 3G a Sulmona.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso 3G a Sulmona: Fratoianni chiede al Governo aiuto per 160 operai ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Crisi Hormuz: l’agricoltura pugliese chiede aiuto al GovernoLa tensione internazionale legata al conflitto in Iran sta generando un aumento immediato dei costi per l’agricoltura pugliese, spingendo l’assessore... Fratoianni: “Caso Salis gravissimo, il governo intervenga subito”ABBONATI A DAYITALIANEWS La protesta “No Kings” e il messaggio contro la guerra Nel corso della manifestazione “No Kings” tenutasi a Roma, Nicola... Argomenti più discussi: Vertenza 3G Sulmona: i sindacati scrivono a Mattarella e Meloni; VERTENZA 3G SULMONA, I SINDACATI A MATTARELLA E MELONI: IA USATA PER TAGLIARE LAVORO; Fina (Pd): no a trasferimento sede 3g di Sulmona, il governo intervenga; Call center 3G Sulmona, Magnacca: Vertenza al tavolo nazionale. Call center 3G Sulmona, Magnacca: Vertenza al tavolo nazionale abruzzonews.eu/call-center-3g… #Attualità #L_Aquila #Lavoro x.com Sindaco Tirabassi:I lavoratori della 3g devono restare a SulmonaSulmona, 3 marzo-I lavoratori della 3g devono restare a Sulmona. E’ quanto ha ribadito il sindaco Luca Tirabassi questa mattina nel suo intervento al tavolo istituzionale regionale, al quale ha ... corrierepeligno.it