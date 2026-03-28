Fratoianni | Caso Salis gravissimo il governo intervenga subito

Un rappresentante politico ha commentato la situazione riguardante il caso Salis, definendolo gravissimo e chiedendo un intervento immediato da parte del governo. Intanto, si sono svolte proteste con il movimento “No Kings”, durante le quali sono stati esposti messaggi contro la guerra. La manifestazione si è svolta nel corso di un evento pubblico, con partecipanti che hanno portato cartelli e slogan.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La protesta “No Kings” e il messaggio contro la guerra. Nel corso della manifestazione “No Kings” tenutasi a Roma, Nicola Fratoianni, esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, ha ribadito con forza il significato della mobilitazione: una piazza che rifiuta la guerra e si oppone a chi detiene il potere e lo utilizza per alimentare conflitti. Secondo Fratoianni, il mondo sta vivendo una fase in cui il potere è sempre più concentrato nelle mani di pochi, e questo squilibrio rischia di tradursi in decisioni che mettono in pericolo la pace. La manifestazione, ha sottolineato, rappresenta invece una richiesta chiara di democrazia e partecipazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Fratoianni: “Caso Salis gravissimo, il governo intervenga subito” Articoli correlati Gambro Vantive, domani sciopero contro la vendita. Il centrosinistra: "Governo intervenga subito"Scatta la mobilitazione alla Gambro Vantive con le prime otto ore di sciopero contro la vendita decisa dal fondo Carlyle, mentre tutto il... Ospedali siciliani, Marano (M5S): “Sistema sanitario al limite, il governo Schifani intervenga subito”ABBONATI A DAYITALIANEWS Interrogazione all’Ars su sovraffollamento e criticità nei pronto soccorso durante il picco influenzale Il picco... Altri aggiornamenti su Caso Salis Argomenti discussi: Avs, per l'eurodeputata Salis controllo di polizia preventivo in hotel. Bonelli e Fratoianni vedono il questore, 'controllo a Salis non legato al corteo'(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Oggi abbiamo incontrato il Questore di Roma Roberto Massucci per avere chiarimenti sul controllo preventivo di cui è stata oggetto la nostra Eurodeputata Ilaria Salis nelle ... msn.com «Blitz all'alba, chiesto del corteo e niente verbale» La polizia nella stanza d'hotel di Ilaria Salis a RomaA poche ore dal corteo No Kings a Roma scoppia il caso Ilaria Salis. L'eurodeputata Avs denuncia su X di essere stata sottoposta a un ... msn.com