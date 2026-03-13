A causa delle tensioni tra Iran e altre nazioni, i costi dell’agricoltura in Puglia sono aumentati rapidamente. L’assessore regionale Francesco Paolicelli ha richiesto un incontro urgente con il Governo nazionale per affrontare questa situazione. La richiesta mira a trovare soluzioni immediate per sostenere gli agricoltori della regione. La situazione riguarda principalmente le ripercussioni economiche legate al conflitto in corso.

La tensione internazionale legata al conflitto in Iran sta generando un aumento immediato dei costi per l’agricoltura pugliese, spingendo l’assessore regionale Francesco Paolicelli a richiedere un tavolo di confronto urgente con il Governo nazionale. Durante la seduta della Commissione Politiche Agricole (Cpa), di cui è vice coordinatore, è stata formalizzata la richiesta di misure straordinarie per evitare che la crisi si scarichi sulle imprese del settore primario. L’instabilità nello Stretto di Hormuz ha già provocato rincari significativi su carburanti e fertilizzanti, elementi vitali per la produzione agricola. La priorità assoluta diventa tutelare la sostenibilità economica delle aziende e proteggere il potere d’acquisto delle famiglie da nuovi aumenti del costo del cibo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi Hormuz: l’agricoltura pugliese chiede aiuto al Governo

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