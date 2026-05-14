Caserta | tra pizze dell’orto e il robot Peppino la sfida di Elementi

A Caserta si svolge una nuova sfida tra tradizione e innovazione nel settore della ristorazione, con il ristorante Elementi che propone un percorso di degustazione chiamato Radice di Mimmo Papa. Al centro dell’attenzione ci sono le pizze dell’orto, preparate con ingredienti freschi e locali, e un robot chiamato Peppino, che assiste nella cucina. La presenza del robot solleva domande su come possa influenzare l’esperienza culinaria e sulla natura del nuovo percorso proposto dal locale.

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? Punti chiave Come può un robot migliorare l'esperienza di una cena tradizionale?. Cosa nasconde il nuovo percorso di degustazione Radice di Mimmo Papa?. Perché una piccola quota sulle pizze finisce alla sartoria NewHope?. Chi sono le donne che trovano riscatto grazie a questa iniziativa?.? In Breve Donazione di mille euro alla sartoria sociale NewHope di Caserta.. Collaborazione con il Birrificio Stimalti di Francolise per tre birre artigianali.. Fondi raccolti nei primi quattro mesi del 2026 tramite contributi sulle pizze.. Locale con tre sale da 70 coperti e un dehors da 40 posti.. Mercoledì 13 maggio a Caserta, la Pizzeria Elementi di Mimmo Papa ha presentato le nuove pizze dell’orto e il robot Peppino, donando contemporaneamente mille euro alla sartoria sociale NewHope. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caserta: tra pizze dell’orto e il robot Peppino, la sfida di Elementi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pokémon Go renderà infallibili i robot per la consegna delle pizze: l’idea di Coco RoboticsCon la con Niantic Spatial, l'azienda Coco Robotics intende trasformare i dati raccolti da Pokémon Go per guidare una flotta di robot-fattorini... HONOR al MWC 2026: la visione dell’AI prende forma tra Robot Phone, robot umanoide e nuovo Magic V6Al Mobile World Congress 2026, HONOR rilancia con decisione la sua idea di Augmented Human Intelligence (AHI) e accelera l’ALPHA PLAN, un percorso... Temi più discussi: La mia lettera aperta a Stefano Pepe, papà di Franco, che ci guarda da lassù; Pizzeria Materia a Cellole: Ferlum, pizza di mare e vini del Falerno del Massico; Sul ponte degli Alpini, una pizzeria fuori dal coro punta tutto su impasti e gusto contemporaneo; Pizza Maxima: le nomination dell’Oscar dell’arte bianca. Caserta, la rivoluzione green della Pizzeria Elementi di Mimmo PapaLa Pizzeria Elementi di Mimmo Papa è stata il palcoscenico di un evento che ha segnato un nuovo capitolo nella ristorazione campana: svelate le nuove pizze dell’orto e il debutto di Peppino, il robo ... casertaweb.com The Great Pizza Tour parte da Caserta, raccontando le migliori pizzerie del territorioHa preso il via da Caserta il The Great Pizza Tour 2026, premiando le migliori pizzerie di un territorio dalla forte identità. dissapore.com