HONOR al MWC 2026 | la visione dell’AI prende forma tra Robot Phone robot umanoide e nuovo Magic V6

Al MWC 2026, HONOR presenta Robot Phone, un robot umanoide e il nuovo Magic V6, confermando il suo impegno nell’ambito dell’intelligenza artificiale. L’azienda ha annunciato il proseguimento dell’ALPHA PLAN, un progetto strategico volto a integrare l’intelligenza artificiale nelle attività di tutti i giorni in modo più naturale e personalizzato. La manifestazione si focalizza sulla visione di un’AI che si avvicina all’esperienza umana.

Al Mobile World Congress 2026, HONOR rilancia con decisione la sua idea di Augmented Human Intelligence (AHI) e accelera l’ALPHA PLAN, un percorso strategico che punta a integrare l’intelligenza artificiale nell’esperienza quotidiana in modo sempre più “umano”, concreto e personalizzato. Il piano si articola su tre pilastri interconnessi: Alpha Phone, Alpha Store e Alpha Lab, con l’obiettivo di trasformare la ricerca e le potenzialità dell’AI in strumenti reali, utili e centrati sulle esigenze delle persone. Tra gli annunci più scenografici spicca l’anteprima di HONOR Robot Phone, un concept che esplora una nuova categoria di smartphone “incarnati”, capaci di unire movimento robotico, percezione spaziale e ripresa cinematografica. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Honor presenta il primo robot umanoide di servizio al mwc 2026il settore della robotica sta vivendo un nuovo impulso, con la cina che rinforza la propria posizione tra i protagonisti globali e investe risorse...

Honor porta un robot umanoide al mwc e questo è solo l'inizioHONOR ha presentato diverse novità al Mobile World Congress, tra cui il MagicPad 4, il Magic V6, un nuovo Robot Phone e un humanoid robot.

