Pokémon Go renderà infallibili i robot per la consegna delle pizze | l'idea di Coco Robotics

Coco Robotics ha annunciato un progetto che utilizza i dati di Pokémon Go, raccolti tramite la piattaforma Niantic Spatial, per migliorare la navigazione di robot destinati alle consegne di pizza. L'azienda mira a impiegare questa tecnologia per guidare una rete di robot-fattorini nelle grandi città, con l’obiettivo di rendere più efficiente il servizio di consegna.

Con la con Niantic Spatial, l'azienda Coco Robotics intende trasformare i dati raccolti da Pokémon Go per guidare una flotta di robot-fattorini attraverso le metropoli del mondo. Grazie al sistema VPS, i piccoli veicoli useranno gli oltre 30 miliardi di scatti collezionati dai giocatori per orientarsi con precisione millimetrica nelle città, superando i limiti del GPS. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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