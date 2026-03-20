Chiassa Superiore | promesse disattese dalla giunta serve una risposta immediata

A Chiassa Superiore la popolazione aspetta ancora interventi promessi dalla giunta, ma finora non ci sono stati cambiamenti concreti. Le promesse fatte non sono state mantenute e i residenti chiedono chiarimenti e azioni rapide. La situazione resta tesa e la speranza di una soluzione immediata si fa sempre più forte. La richiesta di risposte chiare si fa sempre più pressante.

Arezzo, 20 marzo 2026 – . Donati e Meucci: “Dal ponte che collega il Paese ai disservizi legati alla telefonia, dalla maggioranza mancate risposte ai cittadini della frazione” Servono risposte concrete per la Chiassa Superiore: dai gravi problemi legati alla telefonia mobile fino alla situazione del ponte che collega il paese. A chiederlo sono Marco Donati, candidato a sindaco per la Coalizione Civica, e Alessandro Meucci, coordinatore di Con Arezzo – L ista Civica delle Frazioni, che denunciano come, da anni, su temi fondamentali per la vita quotidiana dei cittadini, continuino a mancare risposte chiare e interventi concreti da parte della giunta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chiassa Superiore: promesse disattese dalla giunta, serve una risposta immediata Articoli correlati Corradi: "Popolazione straniera aumentata, promesse disattese"Non si placa il dibattito politico a Bondeno sul tema dell’immigrazione e della gestione del territorio. I pompieri alzano ancora la voce: "Promesse disattese, scioperiamo"Nuovo stato di agitazione dei sindacati di categoria dei vigili del fuoco – Fns-Cisl, Uil-Fp, Conapo e Federdistat – e ancora una minaccia di...