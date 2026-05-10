Gasperini spiazzato dalla risposta di Dybala non sicuro di restare alla Roma | Ha detto così?

Durante la partita tra Parma e Roma, l’allenatore ha commentato quanto successo in campo, successivamente ha ascoltato le dichiarazioni di Dybala riguardo al suo futuro. Il giocatore non ha ancora deciso se rimanere nella squadra giallorossa o meno. Gasperini si è mostrato sorpreso dalle parole di Dybala, chiedendo se fosse effettivamente questa la sua posizione. La scena si è subito fatta notare nel contesto della partita.

Gian Piero Gasperini ha parlato di quanto accaduto in Parma-Roma e poi ha sentito la risposta di Dybala che non sa ancora quale sarà il suo futuro in giallorosso: "Lui ha detto così?".🔗 Leggi su Fanpage.it

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