Case di lusso a Napoli il valore complessivo in città supera il miliardo di euro

A Napoli, nel 2025, il mercato delle case di lusso ha raggiunto un valore complessivo di circa 1,01 miliardi di euro. Questa cifra rappresenta l’1,4% del totale nazionale del settore immobiliare di fascia alta. I dati mostrano un incremento rispetto agli anni precedenti e confermano la presenza di un segmento immobiliare di pregio nella città. La quota di mercato locale è stata calcolata considerando tutte le proprietà di lusso vendute o in vendita nel corso dell’anno.

Nel 2025, il mercato degli immobili di lusso a Napoli ha raggiunto un valore complessivo di circa 1,01 miliardi di euro, rappresentando l’1,4% dell’intero segmento a livello nazionale. Ad evidenziare il dato è stata la quinta edizione dell’Osservatorio del mercato residenziale di lusso in Italia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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