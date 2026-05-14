caschetto corde e moschettoni viaggio tra vette e caverne

Da domani a domenica, Urbino si prepara ad accogliere una tre giorni dedicata alle attività di montagna e speleologia, con un focus particolare sull’attrezzatura utilizzata. Durante l’evento, saranno protagonisti caschetti, corde e moschettoni, strumenti essenziali per affrontare sia le scalate in parete sia le esplorazioni nelle grotte. L’iniziativa coinvolge appassionati e professionisti, offrendo l’opportunità di osservare da vicino le attrezzature impiegate nelle diverse discipline.

Dalle profondità delle grotte alle vette alpine: da domani a domenica Urbino ospita una tre giorni in cui il minimo comune denominatore è l’attrezzatura. Caschetto, corde, moschettoni. Poi, c’è chi va verso l’alto, ovvero il Club Alpino Italiano, e chi scende nelle caverne, ovvero il Gruppo Speleologico Urbinate. "Dal profondo alla vetta. Incontri speleo–alpinistici" è il doppio evento che promuoverà il patrimonio montano e ipogeo, attraverso convegni, mostre, filmati, visite guidate e incontri istituzionali. "Ci sarà il decimo Convegno Nazionale di Speleologia in Cavità Artificiali – spiega il Gruppo Speleologico Urbinate – con studiosi provenienti da tutto il territorio nazionale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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