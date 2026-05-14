Caschetto corde e moschettoni viaggio tra vette e caverne

Da ilrestodelcarlino.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da domani a domenica, Urbino si prepara ad accogliere una tre giorni dedicata alle attività di montagna e speleologia, con un focus particolare sull’attrezzatura utilizzata. Durante l’evento, saranno protagonisti caschetti, corde e moschettoni, strumenti essenziali per affrontare sia le scalate in parete sia le esplorazioni nelle grotte. L’iniziativa coinvolge appassionati e professionisti, offrendo l’opportunità di osservare da vicino le attrezzature impiegate nelle diverse discipline.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dalle profondità delle grotte alle vette alpine: da domani a domenica Urbino ospita una tre giorni in cui il minimo comune denominatore è l’attrezzatura. Caschetto, corde, moschettoni. Poi, c’è chi va verso l’alto, ovvero il Club Alpino Italiano, e chi scende nelle caverne, ovvero il Gruppo Speleologico Urbinate. "Dal profondo alla vetta. Incontri speleo–alpinistici" è il doppio evento che promuoverà il patrimonio montano e ipogeo, attraverso convegni, mostre, filmati, visite guidate e incontri istituzionali. "Ci sarà il decimo Convegno Nazionale di Speleologia in Cavità Artificiali – spiega il Gruppo Speleologico Urbinate – con studiosi provenienti da tutto il territorio nazionale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

caschetto corde e moschettoni viaggio tra vette e caverne
© Ilrestodelcarlino.it - Caschetto, corde e moschettoni, viaggio tra vette e caverne
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Architettura, turismo e ospitalità contemporanea: da Ancona il via al viaggio di "Vette e Onde Experience 2026"ANCONA - Sarà Ancona, appena nominata Capitale italiana della Cultura 2028, a ospitare la prima tappa di Vette e Onde Experience 2026, il format...

Jesi, alle vette alle "case vuote": il viaggio letterario di LibrInCittà alla PlanettianaJesi (Ancona), 17 marzo 2026 – La letteratura come strumento per ridisegnare i confini del territorio e come lente d'ingrandimento sulle zone d'ombra...

Si parla di: Caschetto, corde e moschettoni, viaggio tra vette e caverne.

caschetto corde e moschettoniCaschetto, corde e moschettoni, viaggio tra vette e caverneDalle profondità delle grotte alle vette alpine: da domani a domenica Urbino ospita una tre giorni in cui il minimo comune denominatore è l’attrezzatura. Caschetto, corde, moschettoni. Poi, c’è chi va ... ilrestodelcarlino.it

Moschettoni, corde e caschetto: come vivere la montagna limitando i rischiIl Club Alpino Italiano (CAI) e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) hanno programmato per domenica 16 giugno, in numerose località in Italia, la nuova edizione della giornata ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web