Jesi alle vette alle case vuote | il viaggio letterario di LibrInCittà alla Planettiana

Da ilrestodelcarlino.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Jesi, il progetto LibrInCittà ha organizzato un viaggio letterario presso la Biblioteca Planettiana, coinvolgendo lettori e autori locali. L'iniziativa si concentra sulle

Jesi (Ancona), 17 marzo 2026 – La letteratura come strumento per ridisegnare i confini del territorio e come lente d'ingrandimento sulle zone d'ombra dell'animo umano. È questa la duplice anima degli appuntamenti ospitati alla biblioteca Planettiana di Jesi nell'ambito del festival “LibrInCittà” 2026. La rassegna, che nasce sotto l'egida del progetto Fatti di storie - #JesiLegge e grazie al finanziamento del Centro per il Libro e la Lettura, propone due incontri di alto profilo culturale, realizzati in stretta collaborazione con la casa editrice Hacca di Matelica e l’Ortolibreria di Jesi. Il primo appuntamento, previsto per giovedì prossimo alle 18, vedrà la presentazione del nuovo numero della rivista "Naviganti d’Appennino", significativamente intitolato "Fsch". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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