Sicurezza stradale in via Santa Bibbiana le richieste dei residenti | Dissuasori di velocità e regole più stringenti per la Ztl

Nella serata di lunedì 23 marzo si è svolta la prima riunione del gruppo di vicinato in via Santa Bibbiana, nel centro storico di Pisa. I residenti hanno segnalato un traffico molto intenso, carenza di sicurezza stradale e problemi di parcheggio. Durante l'incontro sono state avanzate richieste per l’installazione di dissuasori di velocità e per l’adozione di regole più restrittive per la zona a traffico limitato.

Il coordinatore del neonato gruppo è Stefano Tarfano, residente del quartiere, che ha deciso di promuovere un confronto tra cittadini presso il club fotografico sito proprio in via Santa Bibbiana: "Questo incontro nasce da un’esigenza e da disagi inizialmente miei – ha spiegato – ma che ho poi capito essere comuni a molti. Vogliamo affrontare insieme le problematiche del traffico nella zona e individuare possibili soluzioni da presentare all’amministrazione comunale". Tarfano aveva già cercato di inviare segnalazione al Comune di Pisa su alcune delle problematiche dell’area: "Mi ero già mosso attraverso i canali ufficiali, senza ricevere risposta. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Sicurezza stradale in via Santa Bibbiana, le richieste dei residenti: "Dissuasori di velocità e regole più stringenti per la Ztl" Articoli correlati Sciopero dei taxi, disagi anche a Bologna. “Regole più stringenti per Uber”Bologna, 13 gennaio 2026 - Disagi anche a Bologna per lo sciopero dei taxi indetto dalle principali sigle della categoria. Nuove regole Inail: le imprese dovranno comunicare infortuni e malattie professionali entro termini più stringentiDal 12 gennaio 2026, tutte le imprese che devono trasmettere denunce di infortuni sul lavoro o di malattie professionali all’Inail sono tenute a...