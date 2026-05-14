Il comune di Barga ha annunciato ufficialmente la nomina di Moscardini come nuovo responsabile della Casa Pascoli. La decisione era attesa da settimane e ora è stata comunicata pubblicamente. La scelta riguarda un ruolo importante all’interno della struttura dedicata alla cultura e alla memoria dell’autore. La nomina di Moscardini si inserisce in un percorso di continuità con il passato, mantenendo un approccio conservatore.

Era nell’aria ormai da tempo la nomina che alla fine ha ufficializzato il comune di Barga. Sara Moscardini, archivista, lavora da anni con realtà pubbliche e private in Toscana e dal 2012 è impegnata nello studio e nella valorizzazione del patrimonio pascoliano, direttore della sezione di Barga dell’Istituto Storico Lucchese, ma soprattutto competente studiosa pascoliana che ha affiancato in questi anni il lavoro della Fondazione Pascoli, è stata nominata nuovo Curatore della Casa Museo Giovanni Pascoli; si tratta di una figura espressamente voluta da Maria Pascoli, sorella del poeta, con il compito di custodire e e valorizzare il museo e il suo patrimonio culturale e documentario.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Casa Pascoli. Moscardini conservatore

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