Moscardini alla luciana | la ricetta

Da salernotoday.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco una ricetta per preparare i moscardini alla luciana per quattro persone. Gli ingredienti includono un chilo di moscardini, 600 grammi di polpa di datterini, olive nere, un cucchiaio di capperi e uno spicchio d'aglio. Si utilizza anche olio extravergine d'oliva, sale, pane da tostare e prezzemolo fresco, con l’eventuale aggiunta di peperoncino e mezzo bicchiere di vino bianco secco. La preparazione inizia con il lavaggio e la pulizia accurata dei moscardini.

Ingredienti per 4 persone:1 kg di moscardini600 g di polpa di datteriniolive nere1 cucchiaio di capperi 1 spicchio d'aglioolio evo qb peperoncino (facoltativo)½ bicchiere di vino bianco seccosale qbpane da tostareprezzemolo fresco tritatoPreparazione:Sciacquare e pulire accuratamente i moscardini.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Moscardini alla Luciana

Video Moscardini alla Luciana ??

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