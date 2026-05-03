Moscardini alla luciana | la ricetta

Ecco una ricetta per preparare i moscardini alla luciana per quattro persone. Gli ingredienti includono un chilo di moscardini, 600 grammi di polpa di datterini, olive nere, un cucchiaio di capperi e uno spicchio d'aglio. Si utilizza anche olio extravergine d'oliva, sale, pane da tostare e prezzemolo fresco, con l’eventuale aggiunta di peperoncino e mezzo bicchiere di vino bianco secco. La preparazione inizia con il lavaggio e la pulizia accurata dei moscardini.

Ingredienti per 4 persone:1 kg di moscardini600 g di polpa di datteriniolive nere1 cucchiaio di capperi 1 spicchio d'aglioolio evo qb peperoncino (facoltativo)½ bicchiere di vino bianco seccosale qbpane da tostareprezzemolo fresco tritatoPreparazione:Sciacquare e pulire accuratamente i moscardini.🔗 Leggi su Salernotoday.it Moscardini alla Luciana Notizie correlate La ricetta vincente. "Alla Recanatese serve una vittoria»Cosa servirebbe alla Recanatese in questo momento così difficile? Una vittoria, magari sofferta e sudata che faccia crescere l’autostima e possa... Frosinone, a metà aprile partono i corsi per piloti di droni militari al MoscardiniFrosinone si prepara a inaugurare un nuovo capitolo della sua storia aeronautica con la nascita della Scuola Interforze di Addestramento per piloti...