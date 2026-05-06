Nelle ultime settimane nel territorio teramano sono state emesse dieci denunce e sono state elevate sanzioni per un totale di 90.000 euro. Quattro aziende sono state sospese immediatamente a causa di gravi irregolarità riscontrate nei lavori in corso. Sono stati identificati e segnalati distacchi illeciti di personale nei cantieri, che hanno portato alle azioni di controllo e alle sanzioni. Le operazioni sono state condotte dalle autorità competenti nel settore edile.

? Cosa scoprirai Quali gravi mancanze hanno causato la sospensione immediata di quattro aziende?. Come sono stati individuati i distacchi illeciti di personale nei cantieri?. Perché le autorità hanno dovuto bloccare subito alcune attività edilizie?. Chi dovrà rispondere delle violazioni sulla sicurezza scoperte dai carabinieri?.? In Breve Quattro aziende sospese per carenze nei protocolli di sicurezza e rischi di caduta.. Sanzioni da 27.000 euro per tre episodi di omessa vigilanza nei cantieri.. Due casi di distacco illecito di personale con ammende da 4.000 euro.. Collaborazione tra Carabinieri, Nucleo Ispettorato del Lavoro e Ispettorato di Ascoli Piceno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cantieri nel teramano: 10 denunciati e 90.000 euro di sanzioni

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