Casa della Comunità di Marina di Pisa | riaprono le prenotazioni per i prelievi

Da venerdì 15 maggio, la Casa della Comunità di Marina di Pisa riapre le prenotazioni per i prelievi di sangue. Le prenotazioni saranno disponibili sul portale Zerocode e i prelievi potranno essere effettuati nei giorni di giovedì e sabato nella nuova struttura. La riapertura delle prenotazioni segna il ritorno alla possibilità di effettuare analisi del sangue presso questa struttura, che aveva aperto di recente. La gestione delle prenotazioni avviene esclusivamente online attraverso il portale dedicato.

A partire da domani, venerdì 15 maggio, entra in funzione la nuova Casa della Comunità di Marina di Pisa e sul portale Zerocode sarà nuovamente possibile prenotare i prelievi di sangue da effettuare nella nuova struttura nei giorni di giovedì e sabato.Oltre al punto prelievi, la nuova Casa della. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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