Sanità in Toscana inaugurata la casa di comunità a Marina di Pisa

In Toscana, la casa di comunità di Marina di Pisa è stata completata e sarà inaugurata ufficialmente tra pochi giorni. La struttura si prepara ad entrare in funzione, offrendo servizi sanitari alla popolazione locale. La realizzazione di questa nuova struttura rappresenta un passo importante per il sistema sanitario della zona, che si sta attivando per migliorare l’assistenza ai cittadini. La consegna della casa di comunità si avvicina, con l’apertura programmata a breve.

Servirà il litorale pisano fino a Tirrenia e Calambrone e si aggiunge a quella già presente in città: investimento da oltre un milione di euro PISA – Anche la casa di comunità di Marina di Pisa è completata. Entrare in funzione ufficialmente tra pochissimi giorni, il.15 maggio, e ieri (11 maggio)è stato il momento del taglio del nastro. Hanno partecipato con il presidente della.Toscana Eugenio Giani, tra gli altri, il direttore amministrativo dell’Asl Toscana nord ovest Gabriele Morotti, il sindaco di Pisa Michele Conti e la responsabile della Zona distretto pisana Alessandra Di Bugno. La casa accoglierà servizi sanitari territoriali di base, tra cui gli studi dei medici e pediatri di famiglia, specialisti ambulatoriali interni, infermieri e altre figure sanitarie e sociosanitarie.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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