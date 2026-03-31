Punto prelievi e Pediatria alla Casa di Comunità

Sono stati completati i lavori di restauro dell’ala nord della Casa di Comunità di Cavezzo, che ora è tornata a pieno regime. La struttura ospita un punto prelievi e un reparto di Pediatria, entrambi attivi e disponibili per i cittadini. La riapertura mira a migliorare i servizi sanitari offerti nella zona e a garantire un accesso più agevole alle prestazioni mediche.

Conclusi i lavori di restauro dell’ala nord della Casa della Comunità di Cavezzo che ora diventa pienamente operativa. Grazie ad un investimento di circa 500mila euro, finanziato con i fondi del Pnrr, entrano in funzione il Punto Prelievi, il Punto di Infermieristica di Comunità con l’esecuzione di Ecg in telerefertazione e un’area dedicata all’offerta integrata di servizi per la salute della donna, del bambino e della famiglia con Pediatria di Comunità, Consultorio e Pediatra di Libera Scelta. Progressivamente saranno operativi anche l’ambulatorio di Cardiologia territoriale e il Punto Unico di Accesso e verranno potenziati i percorsi di collaborazione con i servizi di Psicologia Clinica e Diabetologia tramite il ricorso alla telemedicina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Punto prelievi e Pediatria alla Casa di Comunità Articoli correlati Apre ufficialmente la nuova Casa di comunità: arriva anche lo psicologo e il punto prelieviNascono con l’obiettivo di integrare l’assistenza sanitaria di base offrendo cure di prossimità continue, riducendo così gli ingressi in ospedale e... Farra di Soligo: Casa della Comunità operativa, servizi sanitari per 8 comuni grazie al PNRR. Punto prelievi già attivo.Farra di Soligo si prepara ad accogliere un nuovo polo sanitario e amministrativo destinato a migliorare l’accessibilità e l’efficienza dei servizi... Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Completata la Casa della Comunità di Cavezzo: da lunedì 30 marzo attiva anche l’ala nord con Punto Prelievi, Infermieristica di Comunità, Pediatria di Comunità, Consultorio e Pediatra di Libera Scelta; Punto prelievi e Pediatria alla Casa di Comunità; Recco - Casa della Comunità; Completata la Casa della Comunità di Cavezzo, da lunedì attiva anche l’ala nord. Punto prelievi e Pediatria alla Casa di ComunitàCavezzo, con la fine del restauro dell’ala nord sono diventati operativi i nuovi servizi sanitari. Ferraresi: Modello di assistenza integrato ... ilrestodelcarlino.it Completata la Casa della Comunità di Cavezzo Da oggi è pienamente operativa la nuova ala nord della Casa della Comunità, ristrutturata grazie ai fondi PNRR Insieme ai Medici di Medicina Generale già operativi nell'ala sud della struttura, sono adesso at - facebook.com facebook