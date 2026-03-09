Carta docente da 383 euro le FAQ | durata della carta cosa succede se si va in pensione limiti di acquisto

È stato pubblicato il manuale e le FAQ relativi alla carta docente da 383 euro per l'anno scolastico 202526. I documenti sono disponibili sul sito cartadeldocente.istruzione.it e forniscono informazioni sulla durata della carta, cosa succede in caso di pensionamento e sui limiti di acquisto. La cifra assegnata per ogni docente è di 383 euro.