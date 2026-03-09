Carta docente da 383 euro il Manuale per l’accesso e le FAQ | durata della carta cosa succede se si va in pensione limiti di acquisto
Per l’anno scolastico 202526, la carta docente avrà un importo di 383 euro. Sul sito cartadeldocente.istruzione.it sono disponibili il Manuale e le FAQ che spiegano come utilizzarla, la durata della carta, cosa accade se si va in pensione e i limiti di acquisto. Questi documenti forniscono informazioni dettagliate per gli insegnanti che desiderano conoscere le modalità di utilizzo.
Disponibili su cartadeldocente.istruzione.it il Manuale e e le FAQ per l'utilizzo della carta docente che per l'anno scolastico 202526 sarà di 383 (importo individuale). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
