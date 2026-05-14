Carta d’identità elettronica aperture straordinarie degli sportelli il sabato | ecco le date

Il Comune di Sciacca ha annunciato aperture straordinarie dell’ufficio Anagrafe nei prossimi sabati, per permettere ai cittadini di effettuare la sostituzione della carta d’identità cartacea con quella elettronica. Le aperture sono programmate in date specifiche e rappresentano un’opportunità per chi ha bisogno di aggiornare i propri documenti senza dover recarsi in sede durante i giorni feriali. La misura mira a facilitare le operazioni di rinnovo per la popolazione locale.

Il Comune di Sciacca attiva aperture straordinarie dell’ufficio Anagrafe per consentire ai cittadini di sostituire la vecchia carta d’identità cartacea con la nuova carta d’identità elettronica.Ad annunciarlo è l’assessore ai Servizi demografici Giuseppe Termine spiegando che il servizio sarà.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Aperture straordinarie degli uffici URP per il rilascio della Carta d’Identità ElettronicaArezzo, 16 marzo 2026 – Aperture straordinarie degli uffici URP per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Leggi anche: Perugia, aperture straordinarie degli uffici per il rilascio della Carta d'identità elettronica

Temi più discussi: Carta d’Identità: se non è elettronica, non vale; Campagna di comunicazione istituzionale Carta d’Identità Elettronica; Carta d'identità elettronica, code nelle postazioni decentrate: Cittadini in attesa per ore ogni giorno; Cagliari potenzia il servizio per il rinnovo delle carte d’identità, più uffici e meno attese.

Roma, sabato e domenica nuovo open day per carta d'identità elettronica. Obbligatorio l'appuntamento su prenotazione dalle ore 9 di venerdì 15 maggio #ANSA x.com

Carta d’identità elettronica a Roma, weekend di sportelli aperti: dove fare la CIE il 16 e 17 maggioWeekend di Open Day CIE a Roma il 16 e 17 maggio: municipi, ex PIT, via Petroselli e San Teodoro. Orari e documenti richiesti. romait.it

Carta d’identità elettronica a Roma, nuovi open day il 16 e 17 maggio: come prenotare con orari e sediNuovo appuntamento il 16 e 17 maggio 2026 per la carta d’identità elettronica a Roma. Sabato aperti gli uffici anagrafici dei Municipi V, X, XI e XII. Sabato e domenica aperti gli ex Pit del centro, ... fanpage.it