Via libera al bilancio di previsione | Investimenti e sguardo al futuro Gestione prudente e debito ridotto

È stato deliberato martedì dal Consiglio comunale il Bilancio di previsione 2026-2028, al termine di un dibattito articolato e dai toni vivaci. "Un bilancio responsabile – è il commento del sindaco Alan Fabbri – fondato sui numeri, e di visione, in continuità con il progetto avviato dal 2019. L’obiettivo è quello di investire sul territorio, guardando al futuro della città. Nonostante la crescita della spesa corrente, abbiamo scelto di non gravare sulle famiglie e sulle imprese, confermando le riduzioni e le agevolazioni nell’ottica di sostenere lo sviluppo economico e i servizi per chi sceglie la nostra città". Al consigliere Pd Davide... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

