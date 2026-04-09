Gestione dell’acqua Confai | necessario approccio prudente per garantire la stagione irrigua

In una recente riunione promossa dalla Regione Lombardia, sono stati discussi i temi legati alla gestione dell’acqua e alla stagione irrigua. Hanno partecipato rappresentanti di vari soggetti coinvolti, con l’obiettivo di affrontare le questioni legate alla distribuzione e alla tutela delle risorse idriche. L’incontro ha sottolineato la necessità di adottare un approccio prudente per preservare le riserve e garantire un uso sostenibile durante il periodo di irrigazione.

“La recente riunione promossa da Regione Lombardia con i soggetti coinvolti nella gestione delle risorse idriche rappresenta un passaggio importante in vista della prossima stagione irrigua, soprattutto in un contesto che, pur non presentando criticità estreme, richiede un approccio prudente e programmato”: lo afferma Pietro Cattaneo, presidente di Confai Bergamo, commentando il confronto istituzionale sulla disponibilità d’acqua per il settore primario e mostrando apprezzamento per l’ approccio cauto adottato finora dall’amministrazione regionale. Secondo Confai, le condizioni attuali appaiono complessivamente più favorevoli rispetto ad alcune annate critiche del recente passato, ma non tali da consentire un allentamento delle misure di salvaguardia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it “Dialoghi sul suolo e l’acqua” dell’Accademia dei Georgofili: il commento di Confai“In occasione dei recenti Dialoghi sul suolo e l’acqua promossi dall’Accademia dei Georgofili, emerge con forza la necessità di affrontare... Leggi anche: Consorzio di Bonifica: via libera alla stagione irrigua 2026 Acqua, sfida nella gestione senza sprechi e costi ridottiLa gestione dell'acqua è uno dei settori più universali e multidisciplinari del mondo contemporaneo. Per questo è stato immediato l'interesse dei ragazzi che hanno accolto nell'aula 32 dell'Iti Nitti ... ilmattino.it Mastering water, la gestione sistematica dell’acqua negli edifici05/11/2025 - Il Mastering water, inteso come gestione sistematica dell’acqua, è l’insieme coordinato di azioni che consente di identificare, pianificare e attuare misure per ottenere un uso efficiente ... edilportale.com