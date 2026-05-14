Carlos Sainz considera un ritorno in McLaren dopo incertezze sul trasferimento a Williams

Carlos Sainz sta valutando un possibile ritorno in McLaren dopo aver avuto incertezze riguardo a un trasferimento in Williams. La decisione arriva in un momento di discussioni tra il pilota e i team interessati. Il suo nome è stato associato a diverse opzioni nel mercato dei trasferimenti, con alcune fonti che indicano un certo interesse da parte di alcune scuderie. La situazione resta in evoluzione e ancora da definire.

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Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Carlos Sainz è al centro di voci che lo vedono pentito della sua scelta di lasciare Ferrari per approdare a Williams. Secondo alcune fonti, il pilota spagnolo sta seguendo da vicino le novità in casa McLaren, suggerendo una possibile revisione delle sue opzioni per il futuro. I suoi inizi con Williams non sono stati semplici, ma Sainz è riuscito a trovare una certa forma alla fine della stagione 2025, conquistando podi a Baku e Qatar. Con un occhio di riguardo al campionato 2026, la scuderia di Grove sembrava avviata verso un periodo di ottimismo.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Carlos Sainz considera un ritorno in McLaren dopo incertezze sul trasferimento a Williams. ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: L’odissea di Carlos Sainz a Melbourne: la Williams si spegne all’improvviso e non si riaccende più Leggi anche: Le critiche di Carlos Sainz a Ferrari dopo la sua prima vittoria Argomenti più discussi: Carlos Sainz considera un ritorno in McLaren dopo incertezze sul trasferimento a Williams.; Alex Albon rivela perché il Gran Premio di Miami lo ha affascinato dopo il piazzamento a punti con la Williams. Carlos Sainz considera un ritorno in McLaren dopo incertezze sul trasferimento a Williams.Carlos Sainz è al centro di voci che lo vedono pentito della sua scelta di lasciare Ferrari per approdare a Williams. Secondo alcune fonti, il pilota spagnolo sta seguendo da vicino le novità in casa ... napolipiu.com Sainz: 'Williams non si illuda, la strada è ancora lunga dopo Miami'Carlos Sainz ha lanciato un monito alla Williams dopo il Gran Premio di Miami: la squadra non deve perdere di vista le aspettative iniziali nonostante i segnali positivi. Nono davanti ad Alex Albon ... it.blastingnews.com