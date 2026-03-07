L'odissea di Carlos Sainz a Melbourne | la Williams si spegne all'improvviso e non si riaccende più

Durante il Gran Premio d'Australia, Carlos Sainz non ha partecipato alle qualifiche perché la Williams numero 55 si è fermata nelle prove libere a causa di un problema all'ERS. La vettura si è spenta improvvisamente e non è più ripartita, lasciando il pilota senza possibilità di competere. La questione ha coinvolto anche la Mercedes, data la natura del guasto.