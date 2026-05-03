Puppo | Io penso che Sinner vada a Roma Si è toccato il polso? Ci starà ancora più attento dopo Alcaraz
Durante l'ultima puntata di TennisMania, trasmessa su YouTube da OA Sport, Dario Puppo ha parlato di Sinner, affermando che potrebbe partecipare al torneo di Roma. Puppo ha anche fatto riferimento a un possibile infortunio al polso del giocatore e ha commentato che, dopo aver affrontato Alcaraz, Sinner potrebbe essere più cauto. La conversazione si è concentrata sulle prossime tappe del tennista italiano e sulle sue condizioni fisiche.
Dario Puppo (telecronistagiornalista Eurosport) ha condotto l’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Tanti i temi sviscerati. Al centro dell’attenzione il torneo “1000” di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica a prendersi la scena è stato il successo di Jannik Sinner in semifinale contro il francese Arthur Fils. Una partita dominata dall’azzurro, che ha lasciato le briciole al suo avversario. A valle di questo match ci si chiede se l’azzurro andrà a Roma o meno, per le fatiche accumulate: “S ul discorso di Roma, Sinner ha detto una cosa che è più importante delle altre: ha detto che ha riposato molto bene il giorno prima della semifinale.🔗 Leggi su Oasport.it
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