Durante l'ultima puntata di TennisMania, trasmessa su YouTube da OA Sport, Dario Puppo ha parlato di Sinner, affermando che potrebbe partecipare al torneo di Roma. Puppo ha anche fatto riferimento a un possibile infortunio al polso del giocatore e ha commentato che, dopo aver affrontato Alcaraz, Sinner potrebbe essere più cauto. La conversazione si è concentrata sulle prossime tappe del tennista italiano e sulle sue condizioni fisiche.

Dario Puppo (telecronistagiornalista Eurosport) ha condotto l’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Tanti i temi sviscerati. Al centro dell’attenzione il torneo “1000” di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica a prendersi la scena è stato il successo di Jannik Sinner in semifinale contro il francese Arthur Fils. Una partita dominata dall’azzurro, che ha lasciato le briciole al suo avversario. A valle di questo match ci si chiede se l’azzurro andrà a Roma o meno, per le fatiche accumulate: “S ul discorso di Roma, Sinner ha detto una cosa che è più importante delle altre: ha detto che ha riposato molto bene il giorno prima della semifinale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Puppo: “Io penso che Sinner vada a Roma. Si è toccato il polso? Ci starà ancora più attento, dopo Alcaraz”

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