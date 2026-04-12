Carlos Alcaraz ha concluso il Masters 1000 di Montecarlo 2026 con una sconfitta in finale contro Jannik Sinner, cedendo anche la posizione di numero uno del ranking ATP. La partita si è conclusa in due set, con l’italiano che ha ottenuto una vittoria che ha reso omaggio a Sinner, con Alcaraz che ha commentato che solo Djokovic era riuscito a fare altrettanto. Alcaraz ha espresso delusione per il risultato finale.

Carlos Alcaraz ha perso la finale del Masters 1000 di Montecarlo 2026, venendo sconfitto in due set da Jannik Sinner e cedendo all’azzurro anche la leadership del ranking ATP. Il fuoriclasse spagnolo non è riuscito a bissare il titolo ottenuto un anno fa sulla terra battuta del Principato, dovendo alzare bandiera bianca a cospetto di una versione stellare del rivale italiano con il punteggio conclusivo di 7-6 6-3 dopo oltre due ore di gioco. Nel discorso di rito durante la cerimonia di premiazione del torneo a fine partita, il murciano ha esaltato l’impresa dell’avversario: “ Devo iniziare da Jannik. È impressionante quello che stai ottenendo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Carlos Alcaraz rende onore a Sinner: “Solo Djokovic ci era riuscito, impressionante. Non il finale che volevo”

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