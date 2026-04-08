Ancelotti rinnova con il Brasile fino al 2030 | fuori dalla corsa per la panchina dell’Italia

Il tecnico di Reggiolo ha firmato un nuovo contratto con la federazione brasiliana che lo lega alla Seleção fino al 2030. L’accordo prevede un compenso di 10 milioni di euro all’anno e conferma la sua permanenza fino ai prossimi Mondiali. Questa decisione esclude la possibilità di un suo ritorno sulla panchina dell’Italia. La firma del rinnovo è stata annunciata ufficialmente dalla federazione brasiliana.

Il tecnico di Reggiolo verso la firma del nuovo accordo con la federazione brasiliana. Guadagnerà 10 milioni a stagione e resterà alla guida della Seleção fino ai Mondiali del 2030. Carlo Ancelotti si prepara a proseguire la propria avventura alla guida del Brasile. Nelle prossime settimane è attesa la firma del rinnovo contrattuale con la federazione verdeoro, che permetterà al tecnico italiano di restare commissario tecnico della nazionale fino ai Mondiali del 2030. Una decisione che di fatto esclude l’allenatore di Reggiolo dalla lista dei possibili candidati per la panchina della Nazionale italiana. Già a dicembre Espn aveva anticipato l’esistenza di un accordo verbale per il prolungamento del contratto quadriennale. 🔗 Leggi su Sportface.it Ancelotti, Brasile fino al 2030: un piano ambizioso e un legame piùIl commissario tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti, ha espresso la sua intenzione di continuare a guidare la nazionale verdeoro fino ai Mondiali del... Leggi anche: Ancelotti e il Brasile, avanti insieme fino al 2030: cifre e dettagli del nuovo contratto La reazione di Neymar a quello che Ancelotti e il Brasile hanno fatto contro la Francia. Temi più discussi: Calcio, Ancelotti verso il rinnovo con il Brasile; Ancelotti rinnova col Brasile fino al 2030; L'Italia dovrà aspettare, Ancelotti rinnova col Brasile fino al Mondiale 2030; Italia, il ct non sarà Ancelotti: rinnova col Brasile fino al 2030. Ancelotti rinnova con il Brasile fino al 2030: cifre e dettagli del contratto, aumento per i collaboratoriIl tecnico italiano, accostato anche alla panchina azzurra, prolunga il suo accordo per guidare la Seleçao per altri quattro anni: c'è un aumento, ma per i collaboratori. calciomercato.com Italia, il tradimento di Ancelotti: la scelta col Brasile lo elimina dalla corsa alla successione di GattusoAncelotti resterà alla guida del Brasile fino al 2030: rinnovato il contratto con un ingaggio super. La Figc dovrà rinunciare al sogno di affidargli l'incarico di c.t. dell'Italia post-Gattuso ... sport.virgilio.it Carlo Ancelotti sarà il commissario tecnico della Nazionale di calcio del Brasile fino alla Coppa del Mondo 2030 L’intenzione di rinnovare l’attuale contratto – valido fino alla fine di luglio di quest’anno – è già stata espressa verbalmente sia dalla Federcalc - facebook.com facebook Ancelotti rinnova col Brasile. Il suo stipendio (monstre) resta lo stesso, aumenta quello dello staff x.com