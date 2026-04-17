Lo spogliatoio del Milan ha scelto di sostenere Allegri come allenatore per la prossima stagione, con Matteo Gabbia che ha espresso il proprio voto in questa direzione. La società sta valutando anche altre opzioni, mentre le decisioni finali sono attese in breve tempo. La situazione riguarda il futuro della guida tecnica del club e le scelte che influenzeranno la gestione della squadra.

Nel momento più delicato della stagione, lo spogliatoio del Milan manda un segnale forte e chiaro per quanto riguarda il futuro di Massimiliano Allegri. "Parlo a nome di tutto il gruppo: siamo ultrafelici del mister, contentissimi. Spero possa rimanere con noi per un lunghissimo tempo". Questo è il messaggio lanciato da Matteo Gabbia sull'allenatore toscano. Nell'intervista rilasciata ai microfoni di 'Sky Sport' (qui per leggere tutte le parole di Gabbia), in più occasioni il difensore rossonero si dice speranzoso su un futuro con Max in panchina. Non si tratta solamente di una dichiarazione di stima del gruppo, ma riflette un'esigenza più profonda, quella di stabilità tecnica e progettuale.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lo spogliatoio del Milan punta su Allegri. Cardinale e Furlani invece? Ecco il bivio decisivo

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