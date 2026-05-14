Caravaggio scoperta officina abusiva in un capannone dell’ex Ceramtec

Martedì 12 maggio, un’officina per la riparazione auto è stata trovata all’interno di un capannone dell’area ex Ceramtec. La struttura, che sembrava inattiva, è risultata essere un’officina non autorizzata. La scoperta si è verificata nel pomeriggio, durante controlli condotti nel sito. Nessuna autorizzazione ufficiale era stata richiesta o ottenuta per questa attività. La scoperta è stata comunicata alle autorità competenti.

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Caravaggio. Un’officina per la riparazione auto completamente abusiva è stata scoperta nel pomeriggio di martedì 12 maggio all’interno di un capannone dell’area ex Ceramtec. L’intervento è stato eseguito dalla polizia locale del Distretto della Bassa Bergamasca Occidentale insieme alla polizia di Stato, dopo una serie di controlli avviati in seguito a movimenti sospetti notati nella zona. Le pattuglie hanno quindi monitorato l’area per alcuni giorni, raccogliendo gli elementi necessari prima di fare accesso al capannone. All’interno è stata trovata una vera e propria officina attrezzata, con strumenti e macchinari per la riparazione di veicoli.🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Apice, sequestrato capannone di un’officina meccanotronica abusivaSottoposto a sequestro penale e amministrativo il capannone di un’officina meccanotronica attiva nel territorio comunale di Apice senza la prescritta... Agenti in azione. Scoperta officina abusivaContinuano i controlli della Polizia locale sul territorio, scoperta un’autofficina abusiva. Si parla di: Caravaggio, scoperta officina abusiva in un capannone dell’ex Ceramtec; Blitz in via Grippa, scoperta un’officina meccanica abusiva. Caravaggio, scoperta officina abusiva in un capannone dell’ex CeramtecIntervento congiunto di polizia locale e polizia di Stato. Sequestrate attrezzature e identificate tre persone ... bergamonews.it