Agenti in azione Scoperta officina abusiva

Nella vigilia delle festività pasquali, la Polizia locale ha effettuato un controllo su segnalazione e ha scoperto un’officina abusiva. L’intervento si è svolto nel pomeriggio, con agenti che hanno ispezionato un’officina trovata senza autorizzazioni. L’attività è stata interrotta e i mezzi e materiali sono stati sequestrati. I controlli continueranno nelle prossime settimane per verificare altre eventuali irregolarità sul territorio.

Continuano i controlli della Polizia locale sul territorio, scoperta un’autofficina abusiva. Tutto é successo la vigilia delle festività pasquali, quando il comando di via Repubblica, a seguito di diverse segnalazioni, ha organizzato un controllo. Ad attirare subito l’attenzione degli agenti é stato un “sub-ingresso” anomalo, non comunicato. Dai successivi accertamenti sono emerse una serie di gravi irregolarità amministrative e una serie di gravi incongruenze societarie. Questo ha portato al sequestro di attrezzature presenti e un verbale da 5mila euro e notizia di reato. Sono infatti state confermate le ipotesi di reato, un’attività di officina che operava senza autorizzazioni, condotta da un serie di cittadini asiatici.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Agenti in azione. Scoperta officina abusiva Scoperta officina meccanica abusiva. Scattano sequestro e denuncia per un 52enneL'officina, gestita da un operaio 52enne del luogo, incensurato, si presentava a tutti gli effetti come un ambiente di lavoro pienamente operativo...