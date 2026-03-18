Apice sequestrato capannone di un’officina meccanotronica abusiva

A Apice, un capannone di un’officina meccanotronica è stato sottoposto a sequestro penale e amministrativo. L’attività si svolgeva senza le necessarie autorizzazioni e si trovava all’interno del territorio comunale. Le autorità hanno agito rimuovendo il capannone, che ora è sotto sequestro. Nessuna informazione aggiuntiva sui soggetti coinvolti è stata resa nota.

Sottoposto a sequestro penale e amministrativo il capannone di un’officina meccanotronica attiva nel territorio comunale di Apice senza la prescritta autorizzazione. Il provvedimento interdittivo è stato eseguito dai Carabinieri Forestali di San Giorgio del Sannio, che hanno accertato l’esercizio dell’attività in assenza dei necessari titoli autorizzativi. L’intervento rientra nell’ambito dei controlli finalizzati alla verifica della regolarità delle attività produttive e del rispetto della normativa vigente. Ieri in Campania: Drone diretto a Poggioreale si schianta sulla caserma. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Apice, sequestrato capannone di un’officina meccanotronica abusiva Articoli correlati Officina abusiva: attività illecita e gestione non autorizzata di rifiutiI Carabinieri Forestali del Nucleo di Bagnacavallo hanno individuato in un Comune della Bassa Romagna, un’attività abusiva di autoriparazione... Officina abusiva in un condominio, tre denunce in provincia di CasertaUna vera e propria "bomba ecologica" e un potenziale pericolo per la salute pubblica si nascondevano sotto i piedi degli ignari residenti di un...