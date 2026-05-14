Caravaggio blitz all’ex Ceramtec | smantellata officina abusiva

Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno effettuato un intervento nell’area ex Ceramtec, smantellando un’officina abusiva. I movimenti sospetti sono stati rilevati durante un controllo di routine, che ha portato alla verifica di alcune attività svolte senza autorizzazioni. È emerso che l’attività era gestita senza i requisiti professionali richiesti dalla legge, portando alla successiva chiusura dell’unità illegale.

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? Punti chiave Come sono stati scoperti i movimenti sospetti nell'area ex Ceramtec?. Chi gestiva l'officina senza i necessari requisiti professionali?. Quali rischi ambientali comporta lo smaltimento illegale dei rifiuti speciali?. Perché l'attività abusiva danneggia le officine legali di Caravaggio?.? In Breve Tre lavoratori nordafricani senza contratti regolari operavano nell'area ex Ceramtec.. Due soggetti coinvolti risultavano privi di documenti validi durante il controllo.. Il sindaco Claudio Bolandrini denuncia danni alla concorrenza e rischi ambientali.. Accertamenti tecnici proseguono su possibili abusi edilizi e gestione rifiuti speciali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caravaggio, blitz all’ex Ceramtec: smantellata officina abusiva ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Caravaggio, scoperta officina abusiva in un capannone dell’ex Ceramtec Blitz tra Brugherio e Cologno: officina abusiva e 35 auto sequestrateLe forze dell’ordine di Brugherio e Cologno Monzese hanno smantellato ieri un sistema di riparazioni clandestine situato in un’area di confine tra i... Argomenti più discussi: Smantellata a Caravaggio un’officina abusiva all’interno di un capannone; Blitz in via Grippa, scoperta un’officina meccanica abusiva; Smantellata a Caravaggio un’officina abusiva all’interno di un capannone.