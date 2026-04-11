Le forze dell’ordine di Brugherio e Cologno Monzese hanno effettuato un’operazione ieri in un’area tra i due comuni, dove hanno scoperto un’officina abusiva. Durante il blitz, sono state sequestrate 35 auto e sono stati messi in sicurezza un terreno contaminato e le attrezzature utilizzate per le riparazioni illegali. L’intervento si è concluso con il sequestro delle autovetture e la verifica della presenza di sostanze pericolose nel terreno.

Le forze dell’ordine di Brugherio e Cologno Monzese hanno smantellato ieri un sistema di riparazioni clandestine situato in un’area di confine tra i due comuni, mettendo in sicurezza un terreno contaminato e sequestrando decine di autovetture. L’operazione, coordinata per gestire la complessità dei confini amministrativi, ha portato alla luce un’officina meccanica non autorizzata e il deposito di 35 veicoli abbandonati. Sinergia operativa tra i Comandi per colpire le zone d’ombra. L’intervento è stato il risultato di un monitoraggio congiunto condotto dalle polizie locali di Brugherio e Cologno Monzese, che avevano individuato indipendentemente le anomalie in una zona dove la gestione territoriale risulta complicata dalla linea di demarcazione tra i due enti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz tra Brugherio e Cologno: officina abusiva e 35 auto sequestrate

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