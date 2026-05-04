Ubriaco sul treno aggredisce i carabinieri e si lancia sui binari | arrestato

Durante la serata del 24 aprile, un passeggero in stato di ebbrezza ha causato scompiglio su un treno regionale tra Milano e Lecco. Ha disturbato gli altri viaggiatori e, quando sono intervenuti i carabinieri, ha aggredito gli agenti e si è lanciato sui binari. L'uomo è stato fermato e arrestato sul posto. L'episodio ha provocato ritardi e tensione a bordo del convoglio.

Ore agitate sul convoglio per Lecco. Un passeggero in evidente stato di alterazione alcolica ha disturbato i viaggiatori a bordo di un treno regionale della tratta Milano Porta Garibaldi-Lecco nella serata del 24 aprile: la segnalazione al 112 ha fatto scattare l'intervento, che si è concluso con.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Ubriaco in treno molesta i passeggeri e aggredisce i carabinieri: arrestatoMonza, 4 maggio 2026 – Ubriaco molesta i passeggeri e si scaglia anche contro i carabinieri . Molesta i passeggeri sul treno partito da Milano poi si lancia tra i binari: arrestatoHa molestato i passeggeri, ha tentato di buttarsi sui binari e ha aggredito un carabiniere che ha dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso. Panoramica sull’argomento Si parla di: Giovane ubriaco tramortito da una botta in testa mentre è in treno. Ubriaco in treno molesta i passeggeri e aggredisce i carabinieri: arrestatoL’uomo, un peruviano di 36 anni, fatto scendere ad Arcore dal Milano Porta Garibaldi-Lecco, ha tentato anche di gettarsi sui binari ma è stato fermato dai militari ... msn.com Chiari, ubriaco aggredisce pazienti e carabinieri: denunciato 19enneIn evidente stato di ebbrezza, il ragazzo ha creato disordini. Ha poi aggredito anche i carabinieri intervenuti: denunciato per resistenza e minacce. quibrescia.it