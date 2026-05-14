Caos traffico davanti al liceo | la denuncia dei residenti Siamo ostaggio delle auto | FOTO

I residenti di via Mastantuono e Vicolo Primo Mastantuono a Santa Maria Capua Vetere hanno presentato una denuncia riguardo alla situazione di traffico e sosta selvaggia nelle vicinanze del Liceo Amaldi. Durante le ore di ingresso e uscita degli studenti, la strada si riempie di veicoli, creando disagi e difficoltà alla circolazione. La protesta nasce dalla percezione di essere ostaggi delle auto in sosta e del traffico intenso in quei momenti.

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