Caos traffico davanti al liceo | la denuncia dei residenti Siamo ostaggio delle auto | FOTO
I residenti di via Mastantuono e Vicolo Primo Mastantuono a Santa Maria Capua Vetere hanno presentato una denuncia riguardo alla situazione di traffico e sosta selvaggia nelle vicinanze del Liceo Amaldi. Durante le ore di ingresso e uscita degli studenti, la strada si riempie di veicoli, creando disagi e difficoltà alla circolazione. La protesta nasce dalla percezione di essere ostaggi delle auto in sosta e del traffico intenso in quei momenti.
Esplode la protesta dei residenti di via Mastantuono e Vicolo Primo Mastantuono a Santa Maria Capua Vetere, che denunciano una situazione diventata ormai insostenibile a causa del traffico e della sosta selvaggia nelle ore di ingresso e uscita degli studenti del Liceo Amaldi.Secondo quanto.🔗 Leggi su Casertanews.it
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