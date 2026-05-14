Caos Roma-Lazio quando si gioca? Le ultime dopo il ricorso al Tar della Lega Calcio

Le autorità sportive stanno decidendo sul rinvio o sulla disputa del derby tra Roma e Lazio, dopo il ricorso presentato alla giustizia amministrativa da parte della Lega Calcio. La decisione finale dipenderà dall'esito di questa richiesta, che potrebbe influenzare la programmazione delle partite. La situazione rimane in sospeso, con le parti coinvolte che attendono una risposta ufficiale.

(Adnkronos) – Ultime ore di attesa per conoscere il 'destino' del derby Roma-Lazio e – di conseguenza – di gran parte della penultima giornata di Serie A, che non trova ancora una collocazione di data e ora a causa della 'sovrapposizione' con la finale degli Internazionali, il Masters 1000 di Roma (che potrebbe vedere addirittura. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Ma quando si giocherà Roma-Lazio di campionato? Lunedì sera alle 20.45, dice il prefetto ma la Lega insorge e vorrebbe il derby domenica alle 12.30 in contemporanea con le altre quattro partite legate alla Champions. Un vero pasticcio annunciato. Caos e i x.com

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