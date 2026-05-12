Roma-Lazio rinviata a lunedì sera ma la Lega fa ricorso al Tar Cosa succede e quando si gioca in Serie A

La partita tra Roma e Lazio, prevista per il fine settimana, è stata rinviata a lunedì sera. Tuttavia, la Lega calcio ha presentato un ricorso al Tribunale amministrativo regionale. La disputa riguarda le modalità e le date delle partite della 37ª giornata di Serie A, che stanno creando incertezza tra gli appassionati e le squadre coinvolte. La decisione sulla disputa legale potrebbe influenzare il calendario delle prossime partite.

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