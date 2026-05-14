Nel Lazio si registrano congestioni significative sul Raccordo anulare, con alcune tratte completamente bloccate dal traffico. Le code si estendono in diverse direzioni, creando rallentamenti evidenti lungo molte corsie. Sul fronte della viabilità verso le isole, sono stati segnalati blocchi e rallentamenti lungo le arterie principali, con alcune aree particolarmente congestionate. L’incidente avvenuto sulla strada Tiburtina ha causato disagi e rallentamenti anche nell’accesso al centro città, aggravando ulteriormente la situazione.

? Domande chiave Quali tratti del Raccordo sono attualmente paralizzati dal traffico?. Come influisce l'incidente sulla Tiburtina sulla viabilità verso il centro?. Perché la partenza per Ponza è stata anticipata di sei ore?. Dove si concentrano i blocchi stradali sulle vie consolari romane?.? In Breve Incidente sulla Tiburtina causa code residue verso il raccordo nonostante la risoluzione.. Partenza Laziomar da Marina Vergine anticipata alle 11 invece delle 17 per maltempo.. Rallentamenti su Cassia tra Storta e via Diaz e su Flaminia da Prima Porta.. Code su A24 tra Tor Cervara Fiorentini e Portonaccio e su Aurelia verso Fiumicino.. Tra code... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos nel Lazio: code sul Raccordo e blocchi verso le isole

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