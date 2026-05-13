Nella giornata del 13 maggio a Poggibonsi si è verificato un episodio che ha coinvolto alcuni giovani a bordo di un autobus della linea Firenze-Siena. Gli studenti sono stati protagonisti di comportamenti violenti che hanno causato danni al veicolo. La vicenda si inserisce in un quadro di episodi simili avvenuti di recente sulla stessa tratta, già segnalata per episodi di vandalismo.

Poggibonsi, 13 maggio 2026 – Ragazzini violenti sui bus di linea. In questo caso la 131 da Firenze a Siena, da tempo teatro delle scorribande di adolescenti. Alla stazione di Poggibonsi, quella che da lì a poco avrebbe agito come una vera e propria baby gang, ha chiesto all’autista di scendere a una fermata non prevista. Al suo rifiuto il gruppetto si è scatenato, forzando le portiere posteriori del pullman e mettendolo di fatto fuori uso. E’ arrivata la polizia, chiamata dal conducente, che ha acquisito le immagini della videosorveglianza di bordo e avviato le indagini per risalire agli autori che, se beccati, rischiano la denuncia per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio, visto che si è reso necessario un bus sostitutivo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ragazzi scatenano il caos: danni al bus Firenze-Siena

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