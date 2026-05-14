Caos derby Roma Lazio | tifosi esasperati decisioni rinviate all’ultimo minuto e un’altra figuraccia del sistema – VIDEO
Durante il derby tra Roma e Lazio si sono registrati momenti di forte tensione tra i tifosi, che hanno manifestato la loro delusione davanti a decisioni prese all’ultimo momento e a diverse criticità nella gestione dell’evento. La protesta ha coinvolto gli spettatori, che hanno espresso il loro disappunto con cori e provocazioni, evidenziando le difficoltà nel controllo della situazione. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di problematiche legate alla sicurezza e all’organizzazione delle partite di calcio in Italia.
Derby di Roma, il comunicato dei giallorossi: «Comprendiamo il disappunto dei tifosi. Lavoriamo per giocare la partita domenica» Filippo Galli tra FA Cup e crisi Milan: «Ritiro utile solo senza cellulari. Responsabilità? Sono di tutti» Malen è ufficialmente un giocatore della Roma: scatta il riscatto dall’Aston Villa grazie alla sconfitta della Lazio! Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com
SCANDALO NEL DERBY ITALIANO DI EUROPA LEAGUE LA ROMA PAREGGIA CON UN FALLO NELL’AZIONE DEL GOL
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