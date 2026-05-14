Caos derby Roma Lazio | tifosi esasperati decisioni rinviate all’ultimo minuto e un’altra figuraccia del sistema – VIDEO

Durante il derby tra Roma e Lazio si sono registrati momenti di forte tensione tra i tifosi, che hanno manifestato la loro delusione davanti a decisioni prese all’ultimo momento e a diverse criticità nella gestione dell’evento. La protesta ha coinvolto gli spettatori, che hanno espresso il loro disappunto con cori e provocazioni, evidenziando le difficoltà nel controllo della situazione. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di problematiche legate alla sicurezza e all’organizzazione delle partite di calcio in Italia.

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